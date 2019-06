Ruba vestiti e altri prodotti in pieno centro, arrestato da un carabiniere libero dal servizio

Stava scappando da Footlocker con un borsone pieno di oggetti rubati, ma ha fatto poca strada perché - dopo pochi metri - è stato inseguito e bloccato da un carabiniere della Stazione di Carignano, libero dal servizio.

A quel punto nulla ha potuto il 27enne genovese, pregiudicato, che aveva rubato alcuni prodotti dal negozio insieme a un complice che invece è riuscito a fuggire, e per lui è scattato l'arresto in flagranza di reato per furto aggravato in concorso.

Nel borsone, appositamente schermato per eludere l'allarme antitaccheggio, c'erano vestiti e prodotti elettronici, i secondi rubati da Unieuro di piazza della Vittoria.

Tutta la refurtiva recuperata, del valore di 230 euro, è stata restituita ai negozi.