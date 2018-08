Si spaccia per veterinario e taglia le orecchie ai cani: denunciato

Non aveva alcun titolo per esercitare la professione di medico veterinario, eppure - dietro pagamento - sottoponeva i cani al taglio delle orecchie.

È successo a Rossiglione dove i carabinieri - a conclusione di indagine - hanno denunciato un genovese di 49 anni, residente in provincia di Alessandria, perché tra il 2015 e il 2016, in concorso con altre persone ancora da identificare, aveva sottoposto al taglio delle orecchie due cani di razza (solamente per questioni estetiche) ricevendo un compenso di 300 euro.

Non pago, l'uomo aveva rilasciato anche una falsa certificazione veterinaria.