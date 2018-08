Controlli a tappeto in spiaggia: 58mila euro di multe agli abusivi e sei denunce

I Carabinieri del comando provinciale hanno svolto una serie di controlli a tappeto su tutto il territorio nell'ambito di una giornata dedicata alla lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. I militari si sono concentrati soprattutto sulle zone a più alta

concentrazione turistica. All'operazione hanno preso parte anche i Carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità e dell’Ispettorato del lavoro di Genova.

Lotta alla contraffazione: tre denunce

Nel corso della giornata sono stati denunciati a piede libero tre uomini di origine senegalese per i reati di ricettazione, introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, poiché sorpresi a vendere merce, capi di abbigliamento ed accessori con marchi contraffatti, per un valore complessivo di circa 2000 euro. In particolare, un accessorio contraffatto di una nota casa era stato richiesto espressamente da una turista che aveva fatto un vero e proprio ordine al venditore ambulante.

Multe ai venditori ambulanti abusivi

Sono state invece 22 le sanzioni amministrative a venditori ambulanti, per un totale di circa 58.000 euro, per attività di commercio svolta in assenza di autorizzazione. Fra queste, in particolare, si segnala la multa elevata ad un italiano sorpreso in spiaggia a Moneglia a vendere ai bagnanti degli stabilimenti balneari sette chili di cocco senza l’autorizzazione alla vendita in forma itinerante.

Controlli antidegrado

A completare il quadro 1.200 euro di sanzioni amministrative comminate a soggetti sia italiani che stranieri sorpresi, a vario titolo, a consumare alcolici in area pubblica o in stato di manifesta ubriachezza, nell’ambito dei controlli antidegrado urbano svolti nel centro storico in parallelo all’azione di contrasto alla contraffazione ed ai fenomeni di abusivismo.

Tre denunce in spiaggia

Inoltre, nel corso dell’attività di vigilanza, svolta anche con militari in abiti civili all’interno di stabilimenti balneari e sulle spiagge pubbliche, i carabinieri della compagnia di Arenzano hanno denunciato a piede libero un 38enne, nigeriano, residente a Genova, per detenzione di materiale pedopornografico (video e immagino trovate dai militari sullo smartphone dell'uomo). I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno invece denunciato un 31enne di origini algerine trovato in possesso di un coltello a serramanico proibito e un 40enne moldavo presente in maniera irregolare in Italia.