Sabato sera di controlli in tutta la provincia, denunciati cinque ubriachi alla guida

Sabato sera di controlli da parte dei carabinieri in tutta la provincia: cinque le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, con relativo ritiro della patente di guida.

Nello specifico a Ronco Scrivia, i militari della Stazione di Savignone hanno fermato un genovese di 54 anni con tasso alcolemico pari a 1,49 grammi/litro; a Sestri Levante, un marocchino di 27 anni residente a Casarza Ligure, è stato trovato con tasso alcolemico pari a 1,5 g/l.

Infine a Carasco e a Santa Margherita Ligure, i militari delle locali compagnie hanno fermato un giovane 27enne di Mezzanego, dopo un sinistro stradale, una ragazza 26enne di Saronno e un impiegato 38enne di Genova, tutti positivi all'alcoltest.