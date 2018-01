Nuovo asilo per tutti nella caserma dei carabinieri

Questa mattina presso la caserma Vittorio Veneto si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra del costruendo asilo nido presso la Legione Carabinieri Liguria, alla presenza del ministro della Difesa Roberta Pinotti, del comandante generale dell'Arma generale Tullio Del Sette e del comandante Paolo Nardone.

Numerose anche le personalità locali presenti, fra cui il prefetto Fiamma Spena e il questore Sergio Bracco, oltre a rappresentati di Comune e Regione.

Il nuovo asilo interforze dovrebbe aprire per il prossimo anno scolastico e sorgerà dove attualmente si trova la pizzeria della Legione. Quest'ultima risorgerà in un edificio, al momento inutilizzato, vicino all'ingresso della porta carraia. La scelta di costruire l'asilo al posto della pizzeria deriva dalla posizione a ridosso delle mura perimetrali della caserma. Una volta ultimato, genitori e bambini potranno entrare direttamente da via Brigata Salerno, senza interferire con le attività dei militari.

La struttura potrà ospitare fino a trenta piccoli studenti e vi potranno accedere anche i figli di civili, nel caso in cui non si raggiunga la capienza massima con i soli figli dei militari. All'esterno sarà dotato di un'area giochi.

«Alla basa dell'efficienza di una forza militare c'è la motivazione del personale. E occuparsi delle condizioni di vita e di lavoro del personale è fondamentale per sostenere questa motivazione. Per ottenere efficienza, bisogna stare vicino alle famiglie». Così il comandante generale Del Sette.