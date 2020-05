Giovane capriolo salvato a Bogliasco

Come già è successo in altri luoghi, gli animali selvatici, non disturbati dalla presenza dell'uomo, si sono avvicinati ai centri urbani.

È successo anche a Bogliasco, dove venerdì pomeriggio la Vigilanza Regionale con l'aiuto deglio operai del Comune ha recuperato un giovane capriolo maschio che era rimasto bloccato sotto la copertura del Rio Poggio.

Per salvarlo, gli addetti ai lavori hanno posizionato una rete di cattura nell'alveo del torrente verso la quale hanno poi spinto l'animale facendogli percorrere tutto il tratto ancora coperto. Tutto è bene quel che finisce bene: il giovane esemplare una volta uscito allo scoperto è stato recuperato e restituito al suo ambiente naturale sulle alture di Bogliasco nei pressi del monte Cordona.