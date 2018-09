Nuovo capolinea bus in viale Caviglia a Brignole

Viale Caviglia diventa un terminal bus per le corriere Atp e per i mezzi Amt. L’obiettivo è concentrare in uno spazio definito tutti i capolinea dei mezzi Atp in arrivo da levante e dalle valli Trebbia e Scrivia e alcuni capolinea Amt, così da agevolare l’interscambio tra i diversi vettori del trasporto pubblico in uno dei punti più

centrali della città.

Torneranno così a fare capolinea in viale Caviglia gli autobus della linea 43 di Amt e altri bus urbani. Al momento sono stati solo delimitati gli spazi ma per i prossimi mesi è prevista l'installazione di strutture, come pensiline, per rendere confortevole l'attesa ai passeggeri.

«Questo nuovo polo, dedicato a Remigio Zaninetta, storico dirigente dell’azienda di trasporto extraurbano, è il punto di arrivo di un percorso di condivisione tra

l’amministrazione comunale e quella metropolitana, ma è un fondamentale punto di partenza verso un sistema di trasporto pubblico sempre più integrato, efficiente e a

servizio dei cittadini», sottolinea Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla Mobilità del comune di Genova.