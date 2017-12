Capodanno, 10mila in piazza per concerto e dj set. Le misure di sicurezza

Circa 5mila persone in piazza per assistere al “concerto” degli Ex-Otago in piazza De Ferrari, altrettante per il dj set al Porto Antico con la “star” della dance anni ’80 Ivan Cattaneo, altre centinaia in giro per i vicoli del centro storico e i musei di Strada Nuova: si preannuncia un Capodanno “affollato” per il capoluogo ligure, e da parte di istituzioni e forze dell’ordine l’intenzione è quella di garantire la sicurezza per l’intera durata dei festeggiamenti.

Proprio in vista della notte di San Silvestro, in Prefettura si è tenuta una riunione che ha visto la partecipazione dei rappresentati di polizia, carabinieri e vigili del fuoco, degli assessori comunali alla Sicurezza, Stefano Garassino, e al Commercio e al Turismo, Paola Bordilli, e del comandante della Polizia Locale, Giacomo Tinella. Ancora una volta sono state “safety” e “security” le parole chiave, così come disposto a livello nazionale dopo i disordini di piazza San Carlo, a Torino: confermato il divieto di vendita, detenzione e consumo di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine, per le aree con il maggior afflusso turistico è stato anche disposto il divieto di esplosione dei cosiddetti “botti” e la loro detenzione. A consolare gli amanti dei fuochi d’artificio penserà lo spettacolo pirotecnico previsto in piazzale Kennedy, alla Fiera del Mare, dalle 23.55 alle 00.30.

Con la collaborazione del questore Sergio Bracco sono stati inoltre concordati e pianificati servizi di controllo e sicurezza mirati che partiranno già dalle 20 del 31 dicembre: gli agenti in servizio controlleranno a campione le persone che accederanno ai luoghi dei festeggiamenti con i metal detector e la collaborazione della Municipale. In piazza De Ferrari, al Porto Antico e nelle zone limitrofe verranno installate nuove barriere anti-terrorismo, ed è stato disposto un servizio di raccolta del vetro nelle aree in questione con il posizionamento di appositi contenitori e attivazione di operatori Amiu per il recupero delle bottiglie a terra.

Attenzione altissima, dunque, per evitare che le aree del concertone e del dj-set diventino un tappeto di vetri rotti rischiosi per l’incolumità di genovesi e turisti.