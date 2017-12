Dalle bevande ai "botti" passando per i bus: le disposizioni per Capodanno

Anche a Genova è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il 2018, e la città si prepara ai festeggiamenti della notte di San Silvestro: tante le iniziative organizzate in piazza, dal concerto degli Ex Otago in piazza De Ferrari al dj set al Porto Antico, e Comune e forze dell’ordine hanno unito le forze per garantire la massima sicurezza ai tanti genovesi e turisti che si riverseranno nelle strade della Superba.

Turisti, soprattutto, perché stando a quando anticipato dall’assessore comunale alla Cultura, Elisa Serafini, e dalla collega al Commercio e Turismo, Paola Bordilli, gli alberghi della città sono già sold-out, così come le visite guidate ai palazzi dei Rolli organizzate proprio per la notte del 31. Le previsioni parlano di migliaia di persone in giro per la città la notte di Capodanno, molte delle quali consumeranno cibo e bevande per strada.

Le disposizioni in materia di vendita e consumo di bevande in strada

Il brindisi, però, dovrà avvenire rigorosamente in contenitori di plastica: anche se ai pubblici esercizi è stata concessa una deroga all’ordinanza (potranno dunque tenere aperto oltre le 2, senza un orario limite) dalle 19 sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di metallo o di vetro, e dalle 20 scatterà il divieto di consumarli in luoghi pubblici, pena una multa che potrebbe arrivare a 200 euro.

A controllare che le strade non si trasformino in tappeti ricoperti di pericolosi cocci di vetro penseranno gli agenti della Municipale, che insieme con polizia e carabinieri si occuperanno di presidiare i luoghi di maggiore afflusso. E dunque il centro storico, cuore della movida, ma anche piazza De Ferrari, dove è previsto il “concertone” degli Ex-Otago, e il Porto Antico, sede del tendone di Circumnavigando e del dj set che andrà avanti sono a tarda notte. Restano esclusi dalla deroga all’apertura prolungata (valida su tutto il territorio cittadino) i mini-market, che dovranno chiudere come da ordinanza alle 21, così come gli esercizi commerciali che vendono bevande alcoliche in contenitori chiusi come bottiglie e lattine.

Attenzione ai “botti”

Attenzione particolare anche a petardi, mortaretti e fuochi d’artificio: vietato accendere e “sparare” vicino a luoghi pubblici teatri di evento, e dunque off-limit in zona Porto Antico e De Ferrari. Resta in vigore il divieto già previsto “tradizionalmente”, che vieta l’accensione dei “botti” nelle vie, piace e aree pubbliche dove passano o sono presenti persone, e all’interno o nel raggio di 200 metri da asili, scuole, ospedali, case di cura, uffici pubblici e ricoveri per animali.

Proprio per tutelare i quattro zampe, il Comune ha lanciato un appello affinché i botti di Capodanno non vengano usati nei locali privati, o comunque iin aree dove possano rappresentare un rischio o un disagio sia per gli animali sia per le persone.

Disposizioni di sicurezza

Nelle zone dove è previsto il maggiore afflusso di persone è già stato stabilito un potenziamento delle misure anti-terrorismo. A De Ferrari e al Porto Antico verranno dunque installate precauzionalmente le barriere anti-terrorismo in un’ottica di “safety & security”, così come disposto a livello nazionale.

Al Porto Antico il servizio d’ordine sarà garantito da addetti alla vigilanza privata, che agiranno di concerto con le forze dell’ordine cittadine, mentre i new-jersey spunteranno, oltre che a De Ferrari, anche in via XXV Aprile, via Petrarca, via Ceccardi e piazza Dante. Previsti anche controlli con 40 metal detector installati in punti considerati "sensibili".

Le modifiche al trasporto pubblico

Dal punto di vista dei trasporti, Comune e Amt hanno predisposto un’intensificazione delle corse per consentire a chi trascorrerà il Capodanno in piazza di arrivare in centro e tornare a casa con i mezzi pubblici:

- per quanto riguarda la metro, prevista un’apertura straordinaria sino alle 3, con ultima corsa da Brignole alle 3.17 e da Brin alle 2.57

- l’ascensore Castelletto Levante resterà aperto sino alle 3 del mattino

- anche i bus circoleranno, intensificati, sino alle 3 del mattino, con 24 mezzi in più in circolazione. Da Caricamento sono previste partenze verso le quattro direttrici principali - Valpolcevera, Valbisagno, Sestri Ponente e Levante - e alcune linee verranno variate.