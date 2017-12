Capodanno in città, come cambia la circolazione di bus e auto

Concerti, dj set, balli e musica sino a tarda notte: Genova si prepara a festeggiare il Capodanno in piazza, e anche il traffico, per una notte, subirà delle variazioni. Ecco nel dettaglio le modifiche alla circolazione veicolare e a quella delle linee Amt.

Divieti di sosta e transito

Domenica 31 dicembre è stato istituito il divieto di transito (a eccezione dei mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento) dalle 17.30 alle 3 e il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione per i veicoli degli inadempienti dalle 00.30 sino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

- Largo Fucine: Divieto di sosta;

- Via E. Vernazza tratto compreso tra Largo Fucine e Piazza De Ferrari: divieto di sosta su ambo i lati;

- Via E. Vernazza tratto compreso tra Largo Fucine e Via Sofia Lomellini: inversione del senso di marcia con direzione ponente/levante;

- Via Ceccardi: divieto di sosta su ambo i lati;

- Sul lato ponente tratto compreso tra Via Morcento e Via Carducci: sosta consentita ai BUS AMT; su tutto il lato levante sosta consentita ai TAXI;

- Via Dante tratto compreso tra Via Petrarca e Via Meucci: divieto di transito e di sosta;

- Via Dante tratto compreso tra Via Meucci e Piazza Dante: divieto di sosta;

- Piazza de Ferrari: divieto di transito e di sosta;

- Via Petrarca: divieto di transito e dalle ore 20 del 29 dicembre 2017 alle ore 20 del 01 gennaio 2018 e comunque sino a cessate esigenze, divieto di sosta su ambo i lati;

- Via XX Settembre, tratto compreso tra Via Ceccardi e Piazza De Ferrari: divieto di transito e di sosta

- Via XXV Aprile: obbligo di svolta a sinistra in Via Roma

- Via F. Turati: dalle ore 22 alle ore 3, e comunque sino a cessate esigenze, soppressione del capolinea dei bus AMT;

- Via A. Gramsci/Piazza Caricamento: dalle ore 22 alle ore 3, e comunque sino a cessate esigenze, soppressione del capolinea dei bus AMT;

- Via Garibaldi: divieto di transito ad eccezione dei veicoli da e per le proprietà laterali carrabili

È stato inoltre disposto un potenziamento del servizio taxi

Le modifiche alle linee Amt

Proprio in seguito ai divieti di transito temporanei in alcune vie del centro, anche le linee Amt subiranno variazioni. Le linee interessate sono la 1, 9, 18, 18/, 20, 32, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 606, 607, 618, 635, 640, 641, 685, 686, 687, Volabus, N1 e N2. Di seguito le modifiche nel dettaglio:

Dalle ore 17 sino a fine servizio

- Linee 18, 18/, 39, 40 e 640

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Levante: percorso regolare

- Linee 20, 618, N1, N2 e Volabus

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

- Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

- Linee 36 e 606

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Levante: i bus, giunti a Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

- Linee 37 e 607

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione Levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

- Linea 42

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione Levante: i bus, in partenza da piazza Dante, riprenderanno il regolare percorso.

- Linee 44, 685, 686 e 687

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione Levante: i bus, in partenza da piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

- Linea 46

I bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Dalle 22 sino a fine servizio:

- Linee 1, 9 e 635

Direzione Levante: i bus, giunti al termine di via Gramsci, proseguiranno per via delle Fontane, inversione di marcia in rotatoria, via delle Fontane, via Gramsci dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata Gramsci1/Metro Darsena.

Direzione Ponente: i bus, in partenza da di via Gramsci, riprenderanno regolare percorso.

- Linea 32 Direzione Levante: i bus, giunti al termine di via Gramsci, effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata Gramsci2/Metro Darsena.

Direzione Ponente: i bus, in partenza da di via Gramsci, proseguiranno per via delle Fontane e via Balbi dove riprenderanno regolare percorso.