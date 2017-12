Meteo, notte di San Silvestro all'insegna della pioggia

«Capodanno bagnato, Capodanno fortunato»: potrebbe recitare così il detto in vista di una notte di San Silvestro caratterizzata dall’instabilità, complice una perturbazione atlantica che arriverà sulla regione proprio la notte a cavallo tra il 31 dicembre e l’1 gennaio.

Stando alle previsioni di Arpal e Limet, infatti, la perturbazione in arrivo dalla Francia porterà un parziale peggioramento del meteo, con cielo molto nuvoloso o coperto e deboli piogge sparse sul centro Levante, che si faranno più diffuse e persistenti la sera. Per un miglioramento bisognerà aspettare il pomeriggio del primo gennaio, interessato da correnti settentrionali più fredde che spazzeranno via le nuvole.

Le prime deboli piogge sono attese già a partire dal pomeriggio del 31 sul settore centro-orientale della regione, ma durante la notte si intensificheranno soprattutto tra Genova e il levante. Conseguenza diretta, un rialzo delle temperature, meno avvertito nell’entroterra, dove il tempo rimarrà asciutto.

Un meteo non proprio ideale, dunque, per i festeggiamenti in piazza: soltanto a Genova la notte di San Silvestro sono attese circa 10mila persone che si divideranno tra piazza De Ferrari, dove si esibiranno gli Ex-Otago, e il Porto Antico, dove è stato organizzato il dj set di Ivan Cattaneo.