Inizio anno all'insegna dei furti, ladri in azione in tutta la città

Niente cenone e festeggiamenti di San Silvestro per i topi d’appartamento, che hanno anzi approfittato dell’assenza dei proprietari, impegnati a trascorrere il Capodanno fuori casa, per mettere a segno una serie di colpi in tutta la città.

Tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, infatti, sono stati parecchi gli appartamenti e gli esercizi commerciali visitati dai ladri, che in alcuni casi sono entrati in azione in pieno giorno: tra i quartieri presi maggiormente di mira ci sono Albaro, Castelletto e Borgoratti, ma le segnalazioni sono arrivate anche da Quarto, Sestri Ponente e dal Lagaccio.

Proprio in via Bianchetti, al Lagaccio, i ladri sono riusciti a fuggire con un bottino consistente: oltre a tablet e pc per un valore totale di circa 500 euro, sono spariti anche gioielli e altri oggetti preziosi per 6mila euro. In questo caso i malviventi sono entrati da una porta finestra, così come successo in via Orsini, dove ad accorgersi del furto è stato un vicino di casa dei proprietari dell’appartamento preso di mira. La segnalazione è però arrivata troppo tardi, e una volta sul posto la polizia non ha potuto fare altro che rilevare il furto.

Trascorsi Natale e Capodanno, l’attenzione adesso rimane alta per l’Epifania: il periodo delle feste, confermano dalla questura, è sempre critico per quanto riguarda i furti in appartamento, e nei prossimi giorni verranno potenziati i controlli nei quartieri considerati maggiormente a rischio.