Tricapodanno, intensificati bus e metro

In occasione dei festeggiamenti per la fine dell'anno, nelle serate di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre Amt ha previsto una serie di intensificazioni al servizio per agevolare i cittadini che vorranno raggiungere il centro con i mezzi pubblici per partecipare agli eventi in programma.

Autobus per Cadonanno a Genova

Domenica 29 e lunedì 30 dicembre previsto il collegamento con le direttrici principali fino alle ore 2.30 del mattino: da via Ceccardi partiranno bus speciali diretti verso il Levante, la Valbisagno, il Ponente e la Valpolcevera.

Martedì 31 dicembre previsto il collegamento con le direttrici principali fino alle ore 4 del mattino: da via Ceccardi partiranno bus speciali diretti verso il Levante e la Valbisagno; da via Gramsci/Darsena partiranno bus speciali diretti verso il Ponente e la Valpolcevera.

Metropolitana per Cadonanno a Genova

Domenica 29 e lunedì 30 dicembre la metropolitana effettuerà l'ultima corsa da Brignole alle ore 2.30 e da Brin alle ore 2.06.

Martedì 31 dicembre la metropolitana sarà in servizio non stop per tutta la notte.

Ascensore Castelletto levante

Domenica 29 e lunedì 30 dicembre l'ascensore sarà aperto fino alle ore 2 del mattino.

Martedì 31 dicembre l'ascensore sarà aperto fino alle ore 3 del mattino.