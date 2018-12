Capodanno, tutti i divieti e le modifiche: niente "botti" a Genova

Spray urticante, fuochi d'artificio, botti e alcol. Il Comune di Genova ha ufficializzato tutte le disposizioni legate ai festeggiamenti del Capodanno nel capoluogo Ligure. Ecco nel dettaglio tutte le disposizioni e anche ttte le modifiche alla circolazione e alla sosta.

Circolazione e sosta veicolare in centro

A salvaguardia della pubblica incolumità sono state decise alcune modifiche temporanee della disciplina della circolazione e della sosta veicolare nelle strade interessate dall’afflusso del pubblico che festeggerà l’arrivo del nuovo anno.

Nei giorni 29, 30 e 31 dicembre sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Dalle ore 20 del 29 dicembre alle 5 del 30 dicembre, istituzione del divieto di transito veicolare in piazza De Ferrari, in via XXV Aprile (dall’intersezione con via Roma in direzione piazza De Ferrari), in via Dante dall’intersezione con via Meucci verso ponente.

Dalle ore 20 del 30 dicembre alle 5 del 31 dicembre, istituzione del divieto di transito veicolare in piazza De Ferrari, in via XXV Aprile (dall’intersezione con via Roma in direzione piazza De Ferrari), in via Dante dall’intersezione con via Meucci verso ponente.

Dalle ore 8 del 31 dicembre alle ore 2.30 del 1° gennaio 2019, e comunque sino a cessate esigenze, in via Petrarca, su ambo i lati della carreggiata, è istituito il divieto di sosta ed il divieto di fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta per gli inadempienti; dalle ore 13 istituzione del divieto di transito.

Dalle ore 17.30 del 31 dicembre alle ore 2.30 del 1° gennaio 2019 e comunque fino a cessate esigenze: istituzione del divieto di transito in via Ettore Vernazza nel tratto compreso tra largo Fucine e piazza De Ferrari e del divieto di sosta ai taxi in piazza De Ferrari.

Dalle ore 17 del 31 dicembre alle ore 2.30 del 1° gennaio 2019, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare in piazza De Ferrari, in via XXV Aprile (dall’intersezione con via Roma in direzione piazza De Ferrari), in via Dante (eccetto la realizzazione di una corsia delimitata da transenne al fine di consentire il deflusso del traffico in uscita dal centro storico), piazza Dante (nel tratto compreso tra via Ceccardi e via Dante); istituzione del divieto di transito nel tratto di via XX Settembre compreso tra le vie Lomellini – Ceccardi e piazza De Ferrari; ripristino del doppio senso di marcia in via Ettore Vernazza con obbligo di arrestarsi e di svoltare a destra verso via Sofia Lomellini.

Dalle ore 16.30 del 31 dicembre alle ore 2.30 del giorno successivo, e comunque sino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta ai taxi in piazza De Ferrari;

Dalle ore 13 del 31 dicembre alle ore 2.30 del giorno successivo, e comunque sino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta su ambo i lati in via Ceccardi e contestuale istituzione sul lato ponente della sosta riservata ai bus AMT e sul lato levante ai taxi;

Dalle ore 21 del 31 dicembre alle ore 2.30 del giorno successivo, e comunque sino a cessate esigenze, i capolinea dell’AMT in piazza Caricamento e in via Turati vengono temporaneamente soppressi.

No a botti e fuochi artificiali

In occasione della notte di San Silvestro, l'amministrazione comunale richiama tutti i cittadini al rigoroso rispetto delle norme per evitare danni alle persone e agli animali e garantire la sicurezza. Su tutto il territorio cittadino, dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio 2019, sarà quindi vietata la detenzione di ogni tipo di artificio pirotecnico e materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico.

L’inosservanza, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente, sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. All’atto della contestazione della violazione è anche stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici e del materiale esplodente detenuto dal trasgressore. È anche possibile l’applicazione di ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Vendita e consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro

A scopo di prevenzione finalizzata all’incolumità delle persone nell’intero territorio cittadino sono vietate:

Dalle 19.30 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio, la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresa l’area del Porto Antico.

Dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio, la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici, compresa l’area del Porto Antico.

Dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in aree pubbliche o aperte al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio, compresa l’area del Porto Antico.

L’inosservanza di queste regole, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

All’atto della contestazione della violazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto.

Deroghe alle ordinanze anti alcol

Dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 8 del 1° gennaio 2019, nell’intero territorio comunale è prevista la deroga al divieto di consumo di bevande alcoliche stabilita dalle ordinanze vigenti (331 del 4/10/2018 interdizione temporanea al consumo di bevande alcoliche centro storico, 330 del 4/10/2018 giardini cavagnaro e limitrofe, 356 del 17/10/2018 rivarolo certosa e zone limitrofe, 332 del 4/10/2018 municipio II) in area pubblica o aperta al pubblico purché queste siano esclusivamente in contenitori di plastica o cartone.

Su tutto il territorio comunale, nella notte tra il 31 dicembre 2018 ed il 1 gennaio 2019, è disposta la sospensione degli effetti limitativi stabiliti con le ordinanze sindacali (330 del 4/10/2018 giardini Cavagnaro, 356 del 17/10/2018 Rivarolo Certosa e zone limitrofe, 332 del 4/10/2018 Municipio II, 328 del 28/10/2017 centro storico) nei confronti delle attività di somministrazione di cibi e bevande, di quelle di artigianato alimentare nonché dei circoli privati, consentendo pertanto:

che le attività di somministrazione di cibi e bevande nonché quelle artigianali ubicate su tutto il territorio cittadino possano proseguire l’attività senza limiti temporali ;

che i circoli privati ubicati su tutto il territorio cittadino possano proseguire la somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura nonché le attività rumorose ad essi connesse senza limiti temporali, ferme restando le limitazioni stabiliti dai nullaosta acustici ai sensi di legge

Spray urticante

Limitatamente al territorio della Piazza de Ferrari compresa nel perimetro tra le vie Vernazza, XX Settembre, Dante, Petrarca, Cradina Boetto, Salita del Fondaco, Vico San Matteo, vico Falamonica, via Alla Cassa di Risparmio, via XXV Aprile incrocio via Roma e Piazza Labò, dalle ore 20 del 31 dicembre 2018 alle ore 7 del 1° gennaio 2019, è vietata la detenzione, in modalità che ne consentano l’immediato utilizzo, di dispositivi contenti spray urticante. In particolare, all’interno del suddetto perimetro, i dispositivi in questione, anche per scongiurare accidentali fuoriuscite del prodotto urticante, non potranno essere portati indosso alla persona ma esclusivamente in zaini, borse o simili. All'atto della contestazione, si procederà al sequestro del dispositivo contenente spray urticante, salvo il caso in cui, il responsabile della violazione, fuoriesca dall'area ove vige il divieto.