Capodanno 2019, una trentina gli interventi dei vigili del fuoco

Capodanno senza grossi problemi a Genova. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco in città, ma tutti di ordinaria amministrazione o quasi. Si segnalano cassonetti e sterpaglie in fiamme, persone rimaste chiuse fuori casa o in ascensore, ma niente di particolarmente grave.

Intorno alle 22 è scattato l'allarme in via Teodosia alla Foce per un principio d'incendio all'ultimo piano di un palazzo. Sul posto anche volanti della polizia e un'ambulanza della Croce Rossa. A prendere fuoco è stata una sedia sdraio su un terrazzo, forse a causa di un petardo. Vigili del fuoco ancora in azione intorno all'1.30 in via Timavo per un cassonetto in fiamme. Anche dalla centrale operativa del 118 non segnalano interventi particolari. Tre giovani sono stati soccorsi fra le 4 e le 5 in via dei Pescatori e in centro storico con alcuni traumi, ma le loro condizioni non sono gravi.

Anche dalla questura riferiscono di un Capodanno assolutamente tranquillo: non si registrano crimini di rilievo se non qualche violazione alle ordinanze in vigore in città per 'botti' o consumo di alcolici. Nessun intervento nei vicoli per risse o simili, a differenza di quanto avvenuto altri anni.

Grande successo per il Capodanno in piazza de Ferrari con giochi di luci sui palazzi storici e musica dopo lo scoccare della mezzanotte. Anche il sindaco Marco Bucci ha salutato il nuovo anno dal palco, allestito nel centro, da dove ha ringraziato i genovesi. «È stato un anno difficile, ma abbiamo dimostrato di essere una città coesa - ha detto Bucci -. E nel nuovo anno dimostreremo di essere capaci di fare le cose difficili, di farle tutte e di farle bene».