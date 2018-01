Migliaia in piazza per il Capodanno, pioggia e alcol non fermano la festa

È stato un Capodanno 2018 all’insegna della musica, del divertimento e anche della pioggia, quello di Genova, con tantissime persone che si sono riversate in strada per partecipare ai festeggiamenti: strapiena piazza De Ferrari per il concertone degli Ex Otago, tutto esaurito anche al Porto Antico per il dj-set “revival” con Ivan Cattaneo, centinaia le persone che hanno partecipato alle aperture straordinarie dei Palazzi dei Rolli e della mostra di Picasso a Palazzo Ducale, altrettante quelle che hanno scelto di dare il benvenuto al nuovo anno nei ristoranti per il cenone.

Unica “guastafeste” è stata appunto la pioggia, che intorno alle 2 del nuovo anno ha iniziato a cadere sulla città con più forza costringendo chi era in piazza a trovare rifugio: un meteo che ha contribuito a limitare gli incidenti dovuti ai cosiddetti “botti” (quest’anno vietati nei pressi dei luoghi di festeggiamento), che non hanno fortunatamente causato gravi feriti.

Stando ai dati raccolti da polizia e pronto soccorso, sono state 6 le persone accompagnate in ospedale per ferite o ustioni legate a petardi e mortaretti, tutte dimesse con prognosi molto basse. L’unico che resta ricoverato è un uomo che ha riportato ustioni leggermente più gravi, che necessitano di qualche giorno di controllo.

In gran parte rispettata l’ordinanza comunale che ha bandito il vetro nell’area degli spettacoli di fine anno: tanti bicchieri di plastica, qualche bottiglia sempre di plastica riempita per il brindisi in piazza, pochissime bottiglie di vetro o lattine sfuggite ai massicci controlli che le forze dell’ordine hanno predisposto. Il tasto dolente resta però il consumo di alcol: decine gli interventi del 118 per giovanissimi (e meno giovani) che hanno alzato un po’ troppo il gomito, nessuno comunque in condizioni gravi.

Oltre 4mila persone a ballare al Porto Antico

Grande successo ha riscosso il dj set organizzato al Porto Antico, con più di 4.000 persone che si sono raccolte intorno al palco all’aperto in Calata Falcone Borsellino per lo spettacolo musicale, il laser show e il conto alla rovescia per il nuovo anno, seguito dall'esibizione della star degli anni '80 Ivan Cattaneo.

Sold-out il tendone da circo del Circumnavigando Festival, con 200 persone che si sono riunite per lo spettacolo “Waiting for Priscilla” della Compagnia italo-francese Circo Zoè, buona la prima per l'’evento di Capodanno organizzato all’interno delaa città dei bambini e dei ragazzi, che aveva registrato le 300 prenotazioni già nei giorni subito successivi al Natale.

Ottimi i risultati anche per le due attrazioni star del periodo invernale: la pista di pattinaggio su ghiaccio, amatissima dal pubblico genovese, ha registrato in tutta la serata più di 300 aspiranti pattinatori, mentre oltre 3.000 sono stati i passeggeri della ruota panoramica che hanno potuto ammirare Genova anche la notte di Capodanno dai suoi 45 metri di altezza.

Sold-out anche per l’esclusivo cenone organizzato per la prima volta all’Acquario di Genova, dove oltre 500 ospiti hanno potuto vivere l’esperienza di una visita guidata seguita da una cena ammirando le meraviglie del mare.