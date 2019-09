Viaggi privati con l'auto di servizio, indagato capo della Polfer

Il pm Sabrina Monteverde sentirà presto il capo della polizia ferroviaria della Liguria, Pasquale Di Donato, 62 anni, indagato per peculato e falso con l'accusa di avere fatto un centinaio di viaggi privati con l'auto di servizio. Il dirigente si sarebbe fatto portare dall'autista in aeroporti del Nord Italia per poi volare in Sardegna e trascorrere i weekend nella casa a Sassari.

Di Donato avrebbe anche indotto il suo autista a falsificare i report di servizio, giustificando i viaggi come missioni per ispezioni in vari uffici regionali. Nelle scorse settimane il dirigente è stato rimosso dall'incarico operativo.

L'indagine, iniziata i mesi scorsi, è nata da un esposto anonimo.