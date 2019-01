Cadavere nel parco Capanne di Marcarolo, disposta autopsia

Tragico ritrovamento l'ultimo dell'anno fra Liguria e Piemonte. Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto nel parco Capanne di Marcarolo, non lontano dai piani di Praglia.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, allertati da alcuni escursionisti. Il sospetto è che possa trattarsi del 75enne Saverio Tagliafierro, residente a Pegli, uscito di casa sabato 3 novembre 2018 in cerca di funghi in compagnia di un amico e poi scomparso.

Nei giorni seguenti furono svolte in zona serrate ricerche da parte dei vigili del fuoco di Alessandria, dai volontari Aib, dalla Croce Rossa e dal Soccorso alpino, in collaborazione con i colleghi di Genova, ma senza esito. Ora si attende il risultato dell'autopsia per identificare la vittima.