Tragedia in via Cantore, anziano precipita dalla finestra

Un uomo è morto dopo essere precipitato da una finestra in via Cantore a Sampierdarena. È successo intorno alle 13.45 di oggi, lunedì 25 febbraio 2019. La vittima è un uomo nato nel 1945.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, la polizia di Stato e la polizia locale. L'ipotesi più probabile è quella del suicidio. Al momento non è stata trovata alcuna lettera con spiegate le cause del gesto. Pare che l'uomo fosse ospite di una residenza per anziani.