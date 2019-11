Rubano in due supermercati di Sampierdarena, denunciati

Nel corso della serata di martedì 12 novembre 2019 due operai romeni di 30 e 41 anni furtivamente si sono impossessati di generi alimentari, per un importo pari a 30 euro, dall'interno dei supermercati Carrefour di via Cantore ed Ekom di via Spinola di San Pietro.

Fermati dalla pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena per un controllo, dopo la fase dell'identificazione, trovati in possesso della refurtiva, i due sono stati denunciati per furto aggravato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita.