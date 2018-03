Via Cantore, la giunta fa marcia indietro: rampa riaperta

Dopo due giorni di traffico paralizzato, caos e proteste, la giunta Bucci fa marcia indietro sulla sperimentazione legata all'abbattimento della rampa di via Cantore, a Sampierdarena, annunciandone la riapertura a partire da venerdì mattina.

«L’amministrazione comunale, dopo due giorni di test per la chiusura della rampa d’ingresso della sopraelevata di via Cantore, ha deciso di interrompere la sperimentazione a partire dalle prime ore di domani mattina», si legge in una nota diffusa dal Comune giovedì pomeriggio, al termine di una mattinata in cui Sampierdarena si è nuovamente ritrovata bloccata a causa del lungo serpentone di auto provenienti dal ponente costrette ad allungare il percorso sino alla rotonda di via Milano per accedere alla Sopraelevata. Con conseguenze molto pesanti sulla viabilità cittadina e, nell'orario di punta, anche su quella autostradale.

Le proteste sono inevitabilmente cresciute quando il Comune ha annunciato che la sperimentazione sarebbe proseguita per 15 giorni: 13 in più rispetto a quelli necessari per capire che la soluzione di abbattere la rampa non gioverebbe non soltanto a Sampierdarena, ma a tutto il ponente, hanno ribattuto residenti e associazioni.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il quartiere può però (almeno per ora) cantare vittoria: il test finisce con una bandiera bianca sollevata dal Comune, che ha anticipato che «nella giornata di lunedì il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Stefano Balleari, e l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Fanghella, insieme con i tecnici comunali incontreranno Società Autostrade e l’azienda appaltante per discutere sulle possibili ipotesi per migliorare il progetto del nodo di San Benigno e venire incontro alle esigenze della cittadinanza e, in particolare, del quartiere di Sampierdarena».