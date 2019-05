Rapina a Sampierdarena, inseguito e arrestato

È stato sorpreso dal personale dipendente di un supermercato di via Cantore a Sampierdarena mentre tentava di allontanarsi con merce non pagata e, per cercare di guadagnarsi la fuga, ha reagito nei confronti di un commesso per poi scappare. È successo poco dopo le 18 di lunedì 20 maggio 2019.

Il dipendente però lo ha inseguito ed è riuscito a bloccarlo fino all'arrivo della volante. I poliziotti della Questura hanno pertanto arrestato il 35enne di origini ecuadoriane per il reato di rapina e restituito la merce sottratta, generi alimentari, per un valore di circa 90 euro.

Fissata per questa mattina la direttissima.