Via Cantore, Bucci assicura: «La rampa resta»

«La città si è espressa, lo abbiamo visto con il test della scorsa settimana: la rampa di via Cantore deve restare in piedi e così sarà»: così il sindaco Marco Bucci ha commentato il flop della sperimentazione effettuata in vista dell’abbattimento della rampa che collega via Cantore alla Sopraelevata, a Sampierdarena.

Il primo cittadino ha confermato quello che già in molti avevano immaginato nei due giorni in cui il quartiere si è ritrovato letteralmente bloccato per la chiusura dell’accesso alla rampa: impossibile eliminare il collegamento senza pesanti ripercussioni sul traffico, con code che nell’ora di punta hanno riguardato gran parte del ponente cittadino spingendo l’amministrazione a interrompere il test dopo soli due giorni, contro le due settimane prefigurate inizialmente.

Resta adesso da sciogliere il nodo della revisione del progetto, di cui si occupa Autostrade per l’Italia: «La società si è detta disponibile a rifare il progetto di sistemazione del nodo di San Benigno», ha detto Bucci, senza però chiarire in che modo potrà essere modificato. Ricordiamo che l’abbattimento della rampa di via Cantore era stato stabilito per facilitare l’accesso dei mezzi pesanti a lungomare Canepa e al porto direttamente dal casello autostradale di Genova Ovest.