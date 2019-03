Hashish, marijuana e cocaina: due spacciatori arrestati

Lunedì 18 marzo 2019 la polizia ha arrestato due soggetti pregiudicati, un 29enne ecuadoriano e un 35enne senegalese, entrambi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Il primo è stato fermato in via Cantore a Sampierdarena, all'ingresso dei giardini Costa, ed è stato trovato in possesso di 34 involucri di plastica contenenti hashish e marjuana, per un peso complessivo di 33,40 grammi, tutti nascosti all'interno degli slip.

Altri trenta grammi di hashish sono stati rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare, nascosti sotto un letto. Il 29enne è stato giudicato con rito per direttissima questa mattina.

Il senegalese è stato invece arrestato in via Gramsci dopo essere stato visto cedere una dosa di cocaina (0,56 grammi) a un giovane connazionale, in cambio di denaro. Da controlli più approfonditi gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato a carico del 35enne la somma di 360 euro in banconote di piccolo taglio. Anche il senegalese è stato giudicato con rito direttissimo.