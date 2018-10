Tentano furto in un garage, portinaio li sente e chiama la polizia

Intorno alle 3.30 di domenica 14 ottobre 2018 la polizia ha arrestato un bielorusso di 22 anni e un cittadino dell'Ecuador di 33 anni per il reato di tentato furto in concorso. I due ladri sono entrati all'interno di un garage in via Cantore a Sampierdarena, rovistando nei box. Il portinaio del condominio, sentendo alcuni rumori provenire dal garage, ha deciso di vedere cosa stesse succedendo, scoprendo così i due giovani.

L'uomo ha immediatamente chiamato la polizia, consentendo agli agenti delle volanti di bloccare i due ancora all'interno del garage. I due ladri, con svariati precedenti di polizia, sono stati trovati in possesso di cacciaviti, forbici e coltellini multiuso, attrezzi probabilmente utilizzati per scassinare la porta d'ingresso dei box.

Il 22enne e il suo complice sono stati processati per direttissima questa mattina.