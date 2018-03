Spaccia eroina in via Cantore, arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia carabinieri di Sampierdarena hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un genovese di 33 anni, gravato di pregiudizi di polizia, poiché in via Cantore ha ceduto una dose di eroina a un autotrasportatore, che sarà segnalato alla prefettura. Il 33enne, perquisito, è stato trovato in possesso di 140 euro, sequestrati insieme alla droga.

I carabinieri della compagnia di Arenzano invece segnaleranno alla prefettura quali assuntori di droghe 5 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 28 anni, perché trovati in possesso di 10 grammi circa di hashish e 1 grammo di cocaina, tutto sequestrato.