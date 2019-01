Spacciatore inseguito per Sampierdarena, ferisce carabinieri

La scorsa notte a Sampierdarena, la pattuglia della locale stazione ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto, pertanto l'ha fermato per un controllo. Il soggetto, nel tentativo di sottrarsi all'ispezione, ha tentato una fuga a piedi, opponendo attiva resistenza nei confronti dei militari, tanto da essere inseguito e bloccato in via Cantore.

Il fermato, un senegalese di 35 anni, immobilizzato e perquisito è stato trovato in possesso di un involucro che conteneva 25 grammi circa di marijuana e due grammi di crack, nonché la somma di 830 euro in contanti. Il pusher è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale poiché i carabinieri hanno riportato lesioni giudicati guaribili in 15 giorni.

Questa mattina il 35enne è stato processato con rito direttissimo. Droga sequestrata.