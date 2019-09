Inseguimento per le vie di Sampierdarena, ladro arrestato

Rientrando nel portone del palazzo dove abita in via Cantore a Sampierdarena, ha sentito la moglie che gli urlava di fermare un soggetto che stava scappando giù per le scale dopo aver forzato la porta di un appartamento. L'uomo ha tentato di bloccarlo ma il ladro lo ha colpito e strattonato e l'uomo, pur non riuscendo nel suo intento di fermarlo, gli ha strappato di dosso lo zaino che portava con sé. A questo punto ha chiesto l'intervento della polizia.

Immediatamente gli operatori di diverse volanti si sono messi alla ricerca del ladro e, grazie alle dettagliate descrizioni, lo hanno scovato poco dopo mentre tentava di scappare a bordo della sua auto. Ne è nato un inseguimento rocambolesco per le vie di Sampierdarena in cui il fuggitivo scappava procedendo a zigzag a folle velocità, anche contromano e speronando perfino un'auto ferma al semaforo, che gli ostruiva il passaggio, provocando lesioni anche ai passeggeri.

Abbandonato il mezzo, l'inseguimento è proseguito a piedi e si è concluso nella scalinata d'ingresso dei giardini di Villa Scassi, dove nonostante la strenua resistenza il soggetto è stato fermato. Dal controllo personale e dell'auto sono stati rinvenuti e sequestrati vari preziosi e denaro e all'interno dello zainetto sono stati trovati alcuni attrezzi atti allo scasso.

Il 48enne di Prato, che ha diversi precedenti di polizia e a cui era stata revocata la patente, è stato posto in stato di fermo per il reato di tentata rapina e denunciato per ricettazione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti lo hanno accompagnato nel carcere di Marassi.