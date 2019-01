Dalle buche alle frane, online la mappa dei cantieri genovesi

Tutti i cantieri di Genova a portata di click: dopo avere inaugurato il nuovo sito istituzionale, il Comune di Genova ha presentato un nuovo portale dedicato ai cantieri aperti sul territorio cittadino sviluppato dalle Direzioni Lavori Pubblici e Sistemi Informativi.

Il portale è accessibile a tutti, e consente di consultare l’elenco dei lavori legati alle opere in corso, terminate o in progettazione, indicandoli su una mappa e aggiornandoli in tempo reale attraverso la registrazione in fase di emissione di bando di gara.

L’archivio parte dal luglio 2017, anno in cui si è insediata la giunta Bucci, e oltre alla posizione sulla mappa indica anche tipologia e tempistiche dei lavori, consentendo di cercare i cantieri per indirizzo o posizione grazie alla geolocalizzazione.

«A oggi sul portale sono presenti 250 opere pubbliche, tutte inserite nel piano triennale, per un totale di 91 milioni in bandi, da cui sono esclusi i cantieri Aster, che dovranno essere integrati - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella - Con questo portale tutto i cittadini potranno avere un quadro preciso e aggiornato dello stato dei lavori in città».

Soddisfatto anche l’assessore all’Ambiente, Matteo Campora, che ha anche annunciato l’implementazione del portale con le discariche abusive: «È uno strumento molto importante che rende l’amministrazione ancora più trasparente e innovativa».