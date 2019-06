Corteo, cantieri e incidenti: mattinata di traffico intenso in città

Mattinata di traffico intenso sulle strade genovesi, complici alcune strade chiuse, cantieri, qualche incidente (senza feriti) e manifestazioni.

A ponente, in particolare, parecchi rallentamenti causati dalla chiusura di via Fillak, cui si somma il corteo commemorativo del 27esimo anniversario della strade di Capaci, partito alle 8.30 da via Sardorella, a Bolzaneto, e diretto ai giardini Tavaracci di via Tanini, Borgoratti. Disagi e code anche in lungomare Canepa per lavori di asfaltatura, aggravati da due incidenti che si sono verificati sull’elicoidale e sulla Sopraelevata e che stanno avendo conseguenze anche sul traffico autostradale, in particolare in uscita dall’A10.

Per quanto riguarda il centro, invece, situazione difficile in zona Brignole per i cantieri per la messa in sicurezza del Bisagno attivi in piazza delle Americhe, viale Duca d’Aosta e via Cadorna.