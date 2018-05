Cantieri del Bisagno, disagi al traffico in aumento

I cantieri legati ai lavori sulla copertura del Bisagno continuano a creare disagi alla circolazione con continue variazioni al traffico e una riduzione, da 4 a 2 corsie, della sede stradale di via Cadorna angolo viale Brigata Bisagno che ha avuto ampie ripercussioni sul traffico, come segnalato in consiglio comunale da Carmelo Cassibba di Vince Genova.

Il vice sindaco Stefano Balleari ha spiegato: «Il cantiere in questione è legato ai lavori per lo scolmatore e, nei primi giorni di attivazione, ha creato svariati problemi. Abbiamo monitorato la situazione per apportare migliorie e ridurre i disagi alla circolazione. Il cantiere proseguirà per 40 giorni, e quando sarà spostato più a monte i problemi aumenteranno ancora. D’altra parte questi lavori sono fondamentali per la salute della nostra città».