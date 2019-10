Nuovo ponte, prende forma la "silhouette" della nave

Proseguono i lavori nel cantiere del nuovo ponte per Genova. Dopo la battuta d’arresto legata all’allerta meteo dello scorso lunedì, gli uomini della joint venture PerGenova continuano a lavorare alla costruzione delle pile e degli impalcati per dare forma a quella che, una volta conclusa, sarà una struttura a forma di nave.

Proprio in queste ore in cantiere sono arrivati i cosiddetti “carter” laterali, le “ali” del ponte, movimentati e sollevati in quota con le maxi gru. Sei in totale i pezzi che andranno a formare le ali laterali del primo pezzo di ponte montato in quota: obiettivo del sindaco-commissario Marco Bucci, varare entro la fine di novembre il primo impalcato e arrivare ad aprile 2020 con il ponte pronto per essere collaudato, nonostante i prevedibili ritardi accumulati.

«Fine aprile è la best option e lo rimarrà. Gli impalcati si vedranno tutti a fine anno - aveva detto Bucci - esclusi un paio che saranno montati all'inizio di gennaio. L'arrivo delle nuove gru ci consente di fare più sollevamenti contemporanei. Anche i costi rimangono così come sono stati previsti».