Ruba al supermercato, bloccato dopo una colluttazione

Nel corso della serata di venerdì 14 giugno 2019 all'interno del supermercato Carrefour in via Canneto il Curto un giovane è stato fermato mentre tentava di asportare generi alimentari, cosmetici e abbigliamento per un valore di circa 80 euro, nascondendoli all'interno di uno zaino.

L'uomo, per procurarsi la fuga, ha spintonato con forza i carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo definitivamente dopo una lieve colluttazione. Identificato in un algerino di 35 anni, gravato di pregiudizi di polizia e irregolare, al termine degli accertamenti è stato arrestato per tentata rapina.

Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.