Droga e schede riciclate, chiuso market del centro storico

Aveva appena venduto alcune schede sim “riciclate” a due cittadini algerini pregiudicati che in tasca avevano un panetto di hashish, presumibilmente pronto per essere venduto sulla piazza di spaccio del centro storico. Per questo motivo un 35enne titolare di un mini market di via Canneto è stato denunciato con l’accusa di riciclaggio, provvedimento cui si è aggiunta la sospensione della licenza e la chiusura per 15 giorni.

I poliziotti della Sezione Criminalità diffusa della Squadra Mobile hanno scoperto i traffici sospetti durante uno dei servizi di controllo in centro storico: all’interno del negozio i due cittadini algerini, entrambi ventenni e privi di permesso di soggiorno, che avevano appena acquistato le schede risultate poi intestate a ignoti e nel vedere gli agenti hanno tentato di disfarsi di un panetto di hashish, subito recuperato.

Anche per i due “clienti”, dunque, è scattata la denuncia per riciclaggio e spaccio.