Sos freddo al canile: «Servono coperte, lenzuola e asciugamani»

L'appello arriva dal canile municipale Monte contessa: il freddo pungente di questi giorni fa soffrire gli amici a quattro zampe. Per questo sono ben accetti gli aiuti sotto forma di coperte principalment ma anche lenzuola, trapunte, tappeti e asciugamani: va bene qualsiasi cosa, anche fallata o usurata.

Per chi non può recarsi personalmente al canile ecco dove si trovano i punti di raccolta: in via xx Settembre al negozio Il Cucciolo del Mercato Orientale, da Pizza Reale in via Nizza, al box numero 53 del Mercato orientale. E ancora, da Qua la zampa in via Cialdini, da Molla l'osso in via Canevari, al Little Market in via Cancelliere, dalla A alla zampa di via Vado a Sestri Ponente, dalla Vetreria artigiana a Recco, dalla Agenzia di viaggi Grondona viaggi a Voltri.

Per portare coperte e asciugamani direttamente al canile di Monte Contessa invece, l'indirizzo è via Rollino 92: i volontari raccolgono il materiale tra le 10 e le 12.30 e tra le 14 e le 17.