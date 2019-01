Raid notturno di Campanella al canile, il consigliere scavalca ed entra: arriva la polizia

Un blitz nel cuore della notte per «verificare le condizioni» del canile municipale di Monte Contessa: Alberto Campanella, consigliere comunale (è capogruppo di Fratelli d’Italia) e avvocato (come ha lui stesso sottolineato durante l'incursione) si è presentato intorno alle 23 di giovedì sera alle porte della struttura comunale che sorge sulle alture di Sestri Ponente, ha incaricato chi lo accompagnava di riprendere tutto in diretta e poi ha scavalcato il cancello perché «al citofono non risponde nessuno e l’ingresso è chiuso».

Ripreso passo passo nella sua incursione, Campanella (che si è sempre proclamato un fervente sostenitore dei diritti degli animali) si è avventurato all’interno del canile con una torcia, si è avvicinato alle gabbie e poi è scoppiato in lacrime alla vista dei cani, scusandosi in seguito per «la crisi di nervi». Il tutto mentre gli animali, prevedibilmente, iniziavano ad abbaiare e ad agitarsi nell’accorgersi dell’intruso.

Alla base del blitz, stando a quanto dichiarato da Campanella, verificare il modo in cui i cani sono accuditi e tenuti e misurare la temperatura interna: «Qui c’è freddissimo, e i cani sono tenuti al gelo, senza riscaldamento», ha detto rivolto alla videocamera. Poi le urla: «Sono il consigliere Campanella, sono qui per fare un'ispezione notturna, c’è nessuno?».

Pochi minuti dopo il suo ingresso nel canile, sul posto sono arrivate le volanti della polizia e la presidente e la vice presidente dell’associazione Una, che ha in gestione la struttura attraverso bando: Campanella, che pochi minuti prima aveva ribadito che «io sto qui dentro, e se ho commesso un reato ne rispondo», è stato invitato a uscire e a spiegare la situazione agli agenti.

«Non mi è stato concesso di entrare, sono entrati solo gli agenti della polizia Giudiziaria - ha spiegato il consigliere in un nuovo video postato una volta dentro la sua auto - Ma a questo punto non mi interessa più sapere cosa c’è perché dopo tre ore il custode potrebbe avere messo a posto tutto. Sono ipotesi, vedremo cosa succederà, io sono qui per tutelare il benessere dei nostri amici a quattro zampe».

Oltre alle volanti e alla Giudiziaria, al canile sono arrivati anche gli agenti della Digos e la Municipale, un dispiegamento di forze che di fatto non ha però portato alla luce alcun tipo di irregolarità all’interno della struttura. Campanella non avrebbe comunicato le sue intenzioni neppure al Comitato Tecnico Scientifico per il benessere degli animali, di cui lui stesso fa parte insieme con i consiglieri Francesco De Benedictis e Maria Tini. Dal punto di vista legale, comunque, nessun provvedimento è stato adottato, in quanto non risulterebbe alcuna fattispecie di reato passabile di denuncia.

Interpellato sulla questione, l'assessore all’Ambiente, Matteo Campora, ha così replicato: «A oggi non ho ricevuto alcuna comunicazione formale circa i fatti accaduti, se non un passaparola, pertanto non sono in grado di commentare. L’unica questione che interessa all’assessorato è il benessere degli animali quindi, a prescindere da quanto avvenuto, la direzione ambiente ha dato incarico all’Asl (soggetto preposto per legge), come avviene già periodicamente di effettuare un accesso e di verificare eventuali criticità e, se ritenuto, di prendere tutte le iniziative del caso e previste per legge. Peraltro la scorsa settimana si è riunito, dopo molti anni di fermo attività, il Comitato Tecnico Scientifico previsto dal regolamento per il benessere degli animali, di cui fanno parte esperti, nonché i consiglieri Campanella, De Benedictis e Tini, con il compito di intervenire laddove ci fossero criticità, verrà convocato di nuovo invitando tutti i componenti a condividere tutte le informazioni utili per garantire al meglio il benessere degli animali infatti tale comitato è stato riattivato su iniziativa dell’assessorato e del consiglio comunale proprio con questa finalità avendo compiti di programmazione e vigilanza. Non ho altro da aggiungere se non che siamo tutti impegnati a lavorare al meglio e laddove ci vengono fatte segnalazioni interveniamo subito. Pensiamo al futuro e a come spendere al meglio le risorse del 2019 provenienti da lasciti (circa 300.000 euro) che permetteranno di migliorare sempre di più il nostro canile, siamo già in pista con le associazioni e il comitato su come investirli».

Il riferimento è all’associazione Una, la cui presidente, Gilda Guardascione, ha partecipato all’ispezione della giudiziaria e venerdì mattina ha chiamato a raccolta tutti i collaboratori per cercare di capire di fatto cosa sia accaduto nella notte: «Siamo tutti sotto choc - fanno sapere dal canile - Non abbiamo ancora capito cosa volesse trovare il consigliere Campanella, che è stato più volte invitato a venire in canile. Ovviamente durante il giorno: un’incursione notturna come la sua, pubblicizzata sui social, mette a rischio l’incolumità di tutti i cani. A chiunque potrebbe venire in mente di farlo, dal malintenzionato al vandalo, ed è questa al momento la nostra principale preoccupazione. Siamo in costante contatto con Asl e Comune».