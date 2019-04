Veterinario gratis e altre agevolazioni per chi adotta un cane

Spese veterinarie gratis in cambio di un'adozione al canile, la proposta dell'assessore Matteo Campora è stata analizzata dalla Giunta Comunale, che ha deliberato un atto di indirizzo per agevolare, attraverso un idoneo bando, le adozioni degli animali ospitati presso il canile.

Verrà quindi definito un sistema di incentivazioni a partire dalla corresponsione di un buono per il pagamento delle spese veterinarie sostenute al momento dell’adozione del cane e le risorse necessarie verranno attinte da un fondo ereditario indirizzato al benessere degli animali da affezione, accettato con beneficio di inventario dal Consiglio Comunale lo scorso anno.

Il provvedimento rappresenta anche l’occasione per valutare e definire, con le associazioni di volontariato che operano all’interno del civico canile, progetti per migliorare la qualità della vita degli animali ospitati, in collaborazione con il comitato tecnico scientifico