Cani in fuga: recuperati due pastori tedeschi in autostrada

È il 24 dicembre quando un 54enne genovese porta i suoi due pastori tedeschi a fare un giro in mezzo ai boschi, sulle alture di Genova.

I tre, i due cani ed il loro padrone, si inerpicano sul Monte Moro che, in questa stagione, è però frequentato anche dai cacciatori. Gli spari di questi ultimi allarmano e spaventano i pastori tedeschi che sfuggendo al padrone, si danno alla macchia.

Mezz'ora dopo, verso le 14, arrivano le prime telefonate al Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Genova: gli automobilisti segnalano allarmati due grossi cani in A12 tra Genova Nervi e Recco. Un pericolo serio per i cani ma anche per gli automobilisti stessi.

Una pattuglia della Stradale di Genova Sampierdarena viene immediatamente inviata sul posto e letteralmente saltando tra i guard rail, senza però spaventare i due animali, gli agenti riescono a tranquillizzarli e fermarli.

Anche personale della Società Autostrade viene poi chiamato a collaborare per portare i due "fuggiaschi" al casello di Recco dove si accerta che entrambi hanno regolare medaglietta con il numero di telefono del proprietario.

Il padrone a metà pomeriggio riabbraccia così i suoi cari che, con la coda tra le gambe, risalgono finalmente in auto per tornare a casa.