Lite al supermercato e in pizzeria, minacce e sputi

Nella giornata di sabato 14 marzo 2020 si sono verificati due episodi analoghi, nei quali i protagonisti hanno sputato ai rispettivi rivali, gesto che, in piena emergenza coronavirus, ha una valenza particolarmente minacciosa.

La prima situazione si è verificata in via Canevari in bassa val Bisagno all'interno di un supermercato. Un uomo ha iniziato a manifestare insofferenza per l'attesa, per poi mettersi a discutere con altri clienti e infine sputare al cassiere. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.

In serata momenti di tensione in via Vezzani a Rivarolo. Un soggetto si è scagliato contro il gestore di una pizzeria, che gli aveva appena spiegato l'impossibilità di consumare sul posto. L'uomo ha infranto la vetrina del locale e sputato al pizzaiolo per poi allontanarsi.