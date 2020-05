Ruba borsa a donna in auto e scappa, lei lo insegue per farlo arrestare

Un uomo di 53 anni, pluripregiudicato e sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali piemontesi con divieto di allontanamento dal comune di Alessandria è stato arrestato per aver tentato di rapinare una donna di 51 anni in via Canevari.

L’uomo, dopo aver puntato la sua vittima, una donna che era appena salita in auto appoggiando la borsa sul sedile del passeggero, si è avvicinato e gliel’ha portata via con una mossa fulminea. Lei non si è persa d'animo, l'ha seguito senza perderlo di vista e, urlando, ha attirato l'attenzione di una pattuglia dell'esercito che, vedendo l'uomo scappare, è immediatamente intervenuta bloccandolo.

Il ladro ha opposto una strenua resistenza fino all'arrivo dei poliziotti che sono riusciti ad arrestarlo. L’uomo è stato anche trovato in possesso di un coltellino multiuso con una lama di 6 centimetri e per questo è stato anche denunciato. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Marassi