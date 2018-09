Via Canevari: il tunnel riapre a due corsie

Da questa mattina è riaperto completamente il tunnel direzione monte del sotto passo di via Canevari nella zona di Brignole. Sono state infatti ultimate le lavorazioni per la realizzazione dei nuovi cunicoli tecnologici e la strada - grazie alla riduzione dell'area di cantiere - potrà così riacquistare due corsie molto importanti per il flusso veicolare.

Il traffico in direzione mare non subisce variazioni e rimane con due corsie. In tutta l'area interessata dai lavori la velocità massima consentita al traffico veicolare è di 30 Km/h.