Paura in via Canevari, auto prende fuoco al semaforo

Prima l’odore di bruciato e il fumo, poi le fiamme: sono stati attimi di paura quelli vissuti dal conducente dell’auto da cui, mercoledì mattina, è divampato un incendio mentre transitava in via Canevari.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando l’auto si trovava a pochi metri dall’incrocio con corso Monte Grappa in direzione centro. L’uomo al volante alla vista del fumo si è fermato ed è sceso precipitosamente dalla vettura, lasciandola in strada in preda al panico.

Sul posto è quindi intervenuto un vigile del fuoco libero dal servizio, che è riuscito a trovare un estintore e a spegnere il principio d’incendio in attesa dell’arrivo dei colleghi di Genova Est, che lo hanno definitivamente spento e controllato per assicurarsi che le fiamme non tornassero a propagarsi. Nessuno è rimasto ferito, presenti in via Canevari anche i carabinieri.