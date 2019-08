Tentano furto in tabaccheria, tre giovani in manette

La scorsa notte poco prima delle 2 in via Canepari i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale hanno arrestato due albanesi di 20 e 27 anni e un 27enne greco per tentato furto aggravato in concorso, l'ultimo anche per resistenza a pubblico ufficiale. I tre sono stati notati da un cittadino affacciato alla finestra della propria abitazione mentre tagliavano con un seghetto il lucchetto della saracinesca di una tabaccheria.

La volante, giunta a velocità ridotta e senza farsi notare, è riuscita a sorprenderli nonostante due di loro monitorassero costantemente l'eventuale passaggio di vetture. I due giovani albanesi sono stati subito fermati mentre il ragazzo greco è fuggito e si è nascosto sotto un furgone. Quando è stato scoperto ha reagito con violenza, minacciando e aggredendo i poliziotti.

Poco distante è stata rinvenuta una sacca contenente un martello, un seghetto e un cacciavite. Dalle telecamere di sorveglianza della tabaccheria le ultime immagini sono proprio dei ladri che con il martello distruggono la telecamera.

Questa mattina la direttissima.