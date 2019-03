Tir in avaria, disagi al traffico in lungomare Canepa

Disagi al traffico in zona lungomare Canepa per un autoarticolato rimasto in avaria all’altezza dello sbocco di via Fiamme Gialle.

La strada è stata chiusa, e sul posto è intervenuta la polizia Locale per regolare il traffico e deviare i mezzi in attesa della rimozione del mezzo.

Qualche ripercussione, dunque sul traffico, principalmente per le auto che devono percorrere lungomare Canepa in direzione ponente.