Viale Canepa, “risparmiati” 4 alberi per salvare i pulcini: «I lavori proseguono»

Quattro alberi di viale Canepa risparmiati dalle motoseghe per consentire alle tortore che vi hanno fatto il nido sopra di covare in pace le loro uova e di far nascere i loro pulcini: tra uomini di Aster, rappresentanti delle associazioni ambientaliste, residenti curiosi e Municipio, sono state parecchie le persone che lunedì a Sestri Ponente hanno partecipato alla verifica delle alberature superstiti, tutte d’accordo nel rimandare il taglio a dopo la schiusa delle uova.

Le verifiche sono state effettuate dalle 9 alle 13 di lunedì mattina: gli uomini di Aster, dotati di cestello, hanno minuziosamente controllato i 36 alberi rimasti da tagliare lato ponente, trovando su 4 nidi contenenti uova. Alla luce del primo ritrovamento di un pulcino, che lo scorso 19 aprile aveva fatto fermare i lavori per qualche giorno, il Municipio ha quindi deciso in accordo con la partecipata del Comune e con i rappresentanti di Pali e Wwf (che hanno partecipato alle verifiche) di concordare un periodo in cui lasciare agli uccelli il tipo di covare le uova.

«Alla fine della verifica abbiamo deciso di marcare gli alberi su cui sono presenti i nidi e di rimandare il taglio di 25-3o giorni, il tempo sufficiente perché i pulcini nascano e si allontanino dal nido - ha confermato Massimo Romeo, vicepresidente e assessore al Territorio, Manutenzioni e Vialbilità del Municipio Medio Ponente - Superato il termine, gli uomini di Aster verificheranno nuovamente lo stato degli alberi, anche se da parte delle associazioni è arrivata la rassicurazione sul fatto che non sarà necessario. Nel frattempo i lavori vanno avanti, in anticipo rispetto al cronoprogramma».

Il cantiere lato levante di viale Canepa è stato infatti consegnato con una settimana di anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente (il 14 maggio) e gli operai hanno già allestito quello lato ponente per il taglio degli alberi rimasti. Che da 36, per tutelare i pulcini, scendono a 32: «I lavori proseguono velocemente e senza intoppi - sottolinea Romeo - Avevamo detto che avremmo lavorato di concerto con le associazioni, e così è stato e siamo tutti soddisfatti. Proseguiamo con i lavori e contiamo di avere finito con alberi e ceppaie entro un mese».

Il passo successivo sarà quindi affidare il cantiere a Iren, che si occuperà del rifacimento della rete idrica e fognaria, e poi nuovamente ad Aster per il rifacimento dei marciapiedi. Poi verrà piantato il centinaio di peri da fiore che prenderanno il posto dei bagolari che con le loro radici hanno letteralmente spaccato la strada.Nel frattempo il quartiere, inizialmente timoroso all’idea di vedersi privato (almeno in parte, visto che è stato istituito il senso unico) di una delle sue principali strade, osserva soddisfatto il procedere dei lavori: «L’obiettivo era proprio questo - conferma soddisfatto l’assessore - Lavorare bene, velocemente e con meno disservizi possibile sia per chi abita in viale Canepa sia per chi ci passa». E anche per chi ha scelto gli alberi per fare il nido.