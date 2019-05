Lungomare Canepa, la consegna slitta a fine giugno. Residenti diffondono i dati delle centraline

Il ritardo nella fine dei lavori di lungomare Canepa è dovuto al ritrovamento di alcuni grossi scogli sul lato mare, ma la consegna del cantiere è prevista entrala fine di giugno.

A confermarlo è l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, che ha confermato i ritardi, giustificandoli però con l’ostacolo rappresentanti dalle rocce trovate durante le lavorazioni e il meteo inclemente: «Il ritardo è stato comunque compensato con l’apertura della strada a cinque corsie - ha spiegato - Una volta aperta anche la sesta corsia la strada sarà praticamente terminata, sarà necessario soltanto realizzare il divisorio».

La stima della consegna della strada completa è per luglio. Settimane, ancora, in cui i residenti dovranno fare i conti non soltanto con il cantiere, ma anche con il traffico continuo e il passaggio di mezzi pesanti che, stando a quanto testimoniato dagli abitanti di alcuni palazzi che si affacciano su lungomare Canepa, fanno vibrare pareti e finestre degli appartamento. A peggiorare la situazione, lo smog e le polveri sottili che i residenti stanno monitorando con centraline acquistate e installate privatamente, che si affiancano a quelle di Comune e Sviluppo Genova.

Proprio sabato mattina, Rinascimento Genova ha convocato una conferenza stampa per presentare i dati raccolti sino a oggi dalle centraline autogestite per il monitoraggio dell’aria, a oggi tre, posizionate nei pressi dei cantieri per la demolizione del Morandi. All’incontro partecipano anche i rappresentanti del Comitato di Lungomare Canepa, che diffonderanno i dati raccolti dalle centraline acquistate con la raccolta fondi lanciata sui social: «Ci siamo concentrati sulla rete di monitoraggio ambientale del particolato PM 2,5 e PM 10», ha confermato Silvia Giardella, presidentessa del comitato, che nei giorni scorsi aveva sottolineato come i valori siano stati costantemente sopra il livello di guardia.

Interpellato in proposito nei giorni scorsi, Fanghella ha spiegato che «capisco perfettamente il disagio dei cittadini, e lo comprendo. Ma i dati raccolti sino a ora non sono attendibili, perché le strada non è ancora completata e a regime. La stessa Arpal ci ha detto che, soprattutto dal punto di vista acustico, i rilievi non sono da considerarsi attendibili».