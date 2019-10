Si ribalta una gru, operaio ferito

Un operaio è rimasto ferito intorno alle 7 di oggi, martedì 29 ottobre 2019, in lungomare Canepa in seguito a un incidente sul lavoro. L'uomo stava manovrando una gru, che è finita ribaltata per cause da chiarirsi.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza, inviata dalla centrale operativa del 118, la polizia locale, polizia di Stato e vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Ripercussioni sul traffico, congestionato un po' in tutta la città a causa del maltempo.