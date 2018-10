Lungomare Canepa: in arrivo la colonnina per misurare l'inquinamento

Gli abitanti della zona hanno ottenuto finalmente ciò che chiedevano da tempo. Il consiglio comunale di martedì 9 ottobre 2018 ha approvata all'unanimità con 33 voti favorevoli la mozione 0090 del 10 settembre 2018, presentata da Cristina Lodi (Pd) per l'installazione di una colonnina per misurare l'inquinamento in lungomare Canepa.

La mozione si basa sul fatto che in seguito al crollo del ponte Morandi in alcune zone di Genova il volume di traffico è aumentato in maniera esponenziale. In particolare lungomare Canepa è una delle strade più colpite da questo problema, in quanto è l'unica arteria a scorrimento veloce che collega le zone di ponente con il centro città.

Cristina Lodi ha chiesto al sindaco e alla giunta di attivarsi con Arpal affinchè venga installata una colonnina misuratrice di inquinamento atmosferico in lungomare Canepa, per monitorare la qualità dell’aria e, in caso, prevedere strumenti a tutela della collettività. La sala rossa si è espressa a favore.