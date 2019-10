Aggrediti dal cane di famiglia, mamma e figlio in ospedale

Hanno dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco per poter uscire dal cancello che delimita il loro giardino e sfuggire al cane di famiglia, che all'improvviso li ha attaccati.

È successo lunedì mattina in via Pietra Ligure, sulle alture tra Voltri e Pra', a una donna e al figlio piccolo, che stando a quanto appreso, intorno alle 8.30 stavano uscendo di casa e sono stati morsi. Il cane ha preso di mira prima il bambino, e quando la mamma è intervenuta per difenderlo ha morso anche lei.

La donna è riuscita a far uscire il figlio dal cancello e ha chiamato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto faticare non poco per neutralizzare e immobilizzare il cane e per far uscire la donna dal cancello. Il bambino è stato portato all'ospedale Gaslini, la donna al San Martino.