Evade da comunità nel torinese, arrestato nei vicoli

Un 33enne marocchino, gravato di pregiudizi di polizia, sottoposto alla misura dell'affidamento in prova presso una comunità di Candia Canavese (To) a seguito di gravi reati, tra cui lesioni personali, rissa e altro, si è allontanato arbitrariamente senza autorizzazione.

I carabinieri della stazione di Caluso hanno segnalato la vicenda all'autorità giudiziaria di Vercelli, che ha emesso nei confronti del 33enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ieri pomeriggio, nel centro storico, la pattuglia della stazione carabinieri Maddalena insieme ai colleghi della stazione di Caluso e al personale del Cio di Firenze hanno localizzato e arrestato lo straniero in via San Luca.

Dopo la fase dell'identificazione, il 33enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.